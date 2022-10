Pärstis tähistati raamatukogu 100. ja raamatukoguhoidja 50. tööjuubelit

Elupõline raamatukoguhoidja Olga Sööt on Viljandimaal Pärsti raamatukogus töötanud 50 aastat, mis on täpselt pool ajast, mil see raamatukogu on rahvale vaimuvara jaganud. Pärsti raamatukogu on Olga Söödi esimene ja seni ainus töökoht.