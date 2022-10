Tommyboy: minu kõrval on inimesed, kes komplimentidega kitsid pole

"Naljakas mõelda, et ajaperioodidel, mil elu ei ole nii suhkrune, kipun ülistama ilu ja rõõmu," selgitas muusik, kust tuli idee keset sõda ja pandeemiat kirjutada rõõmust. "Võib-olla see on minu psühholoogiline reaktsioon sellele, kui kõik asjad ei ole ideaalsed," lisas ta.

Kuigi "Rõõmulaul" räägib kiitusest, leiab räppar, et eestlased väga kiitvad inimesed siiski pole. "Kui asjad on hästi, ei ole neist mõtet üldse rääkida. Kui asjad on väga kehvasti, peavad need eriti kehvasti olema, et sealt hakkaks urinat ja soigumist tulema," kirjeldas ta.

"Elu oleks palju ilusam, kui inimestele, kes on millegi hea ja rõõmustavaga hakkama saanud, õlale patsutataks. Vahel on tuju tõstmiseks väga vähe vaja," märkis Tommyboy, ning lisas, et tema kõrval on õnneks inimesed, kes komplimentide tegemisega kitsid pole. "Mul on sõpradega vedanud."

Muusiku sõnul valmis uus laul üsna kergelt. "Rõõmulaulu" muusika autor on Jarek Kasar, kes hiljem loo ka mix'is. "Hiliskevadel sattusime tema stuudiosse istuma ja maailmaasju arutama ning ühel hetkel, kui kell oli tükkmaad üle südaöö, tuli mul meelde, et mul on kuskil üks poolik salm ja refrääni moodi asi ning hakkasin seda omal viisil ette ümisema," meenutas ta.

"Ei läinudki muud, et Jarek ühendas paar oma aparaati arvutiga ära ja kukkus samal ajal rütmi tegema. Salvestasime mingi demo ära ja mõtlesime, et vaatame paari päeva pärast, kas selline öine naljategu on loonud midagi, millest võiks üldse loo teha," kirjeldas muusik uue loo sünnilugu.

Paar nädalat hiljem kuulasid muusikud öise loo üle, ning leidsid, et midagi selles on. Seejärel kirjutas Tommyboy oma salmi lõpuni ja palus, et ka Typicalflow ühe salmi teeks. Ühel hetkel keset suve uuris Kasar Tommyboylt, et ega viimase poeg, kes ka poistekooris laulab, ei tahaks ka refrääni sisse laulda. Pärast seda, kui räppar poja ära rääkis, läksid nad koos stuudiosse. "Süda sulas," nentis Tommyboy.