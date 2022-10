Anett andis välja uue albumi kontsertvideo

Teisipäeval, 25. oktoobril ilmus Aneti uue albumi "Late to the Party" live-salvestussessioonist valminud kontsertvideo.

"Late to the Party" on kontseptsioon-album, mis salvestati kümneliikmelise koosseisuga live'is ERR-i raadiomaja esimeses stuudios. Kohapeal oli ka publik. Video autorid on Ako Lehemets ja Katre Sulane.

"Kui selle kontseptsioon-albumiga tööle hakkasime, ei kujutanud ju tegelikult päris lõpuni ette, kuidas kõik sellises – minu jaoks uudses – formaadis õnnestub. Täna on mul südamest hea rõõm tõdeda, et saime albumile kõlama selle elava muusika hingamise, mida plaadile soovisin, ja saime ka kogu salvestussessiooni videopilti püüda, mida täna hea meel jagada on. Ootan nüüd väga juba kuu aja pärast sama koosseisuga toimuvat albumi esitluskontserti Jazzkaarel!" rääkis Anett.

Aneti uue albumi "Late to the Party" esitluskontsert toimub 25. novembril Jazzkaare Jõulujazzi avakontserdina Vaba Laval.

Muusikaline koosseis:

Anett – vokaal

Joonas Mattias Sarapuu – klahvpillid

Johannes Laas – kitarr

Heikko Remmel – bass, klahvpillid

Kristjan Mängel – trummid

Mairo Marjamaa – saksofon

Markus Anthony Eermann – saksofon, flööt

Jason Hunter – trompet, flüügelhorn

Kristina Viktoria Hedman – taustavokaal

Meelis Kesperi – taustavokaal