Jaagup Tuisk ja Ines avaldasid ühisele singlile muusikavideo

Septembri keskel avaldas Jaagup Tuisk koos Inesega singli "Tuhk ja tolm". Loole valmis nüüd ka muusikavideo, mille autorid on Eskobrod.

Kaksikutest filmitegijad Romet ja Raul Esko ehk Eskobros teevad nii täispikki filme kui ka muusikavideoid. Nende käe all on valminud videod näiteks ka Heleza, nublu ja ansambli Pitsa lugudele.

"Kuna lugu ise on edgy, oli loogiline samm võtta ühendust Eskobrodega, kes praegu õpivad Inglismaal filmindust," arvas Tuisk.

Samuti tunnistas Tuisk singlit avaldades, et Ines oli tema arvates ainus naisartist, kelle hääl singlile sobis, ning tal on väga hea meel, et professionaalse lauljannaga koostööd teha sai.