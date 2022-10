Ukraina euroloo valikvõistlus kantakse üle Kiievi pommivarjendist

Huvi Vidbiri vastu on olnud suur - Ukraina ringhäälinguorganisatsioon sai ligi 400 laulu 299-lt osalejalt. Nimekiri osalejatest avaldatakse oktoobri lõpuks.

"Ma tahaksin, et tänavusel Vidbiril avastataks uusi silmapaistvaid loomingulisi nimesid ning soovin, et nende muusika puudutaks inimesi ja paneks kuulajaid hästi tundma," sõnas Ukraina produtsent Pianoboy, kes on üks Vidbiri žüriiliikmetest. "Pean tõdema, et minu jaoks üsna ootamatult põhineb see töö ka psühholoogial, sest muusikutel tuleb tuju tõsta ning neid tuleb motiveerida."

Eelmise Eurovisiooni võitis Ukraina esindaja Kalush Orchestra looga "Stefania". Järgmisel aastal toimub lauluvõistlus aga turvalisusnõuete tõttu Suurbritannias, kes jäi toonasel lauluvõistlusel teiseks.