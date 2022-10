Laupäeval toimub Tallinna loomaaias kõrvitsapidu

Laupäevasel kõrvitsapeol saab loomaaias uurida, kui suure koguse kõrvitsaid jõuavad sealsed loomad ära süüa, lahendada lustlikku ristsõnamängu ja koguda uusi teadmisi loomariigi kohta. Loomaaia fuajees on võimalik uudistada ka Tallinna botaanikaaia väljapanekut "Põnev ja värviline sügisand – kõrvits", mis tutvustab Eesti aedades kasvavaid kõrvitsaliike.

Tallinna loomaaia söödaköögi juhataja Jelena Motorenko sõnul on sel aastal annetatud kõrvitsate kogus olnud pigem tagasihoidlik, kuid koolid ja lasteaiad on loomadele saatnud see-eest väga palju teisi aedvilju. Toodud on õunu, kaalikaid, porgandeid, aga ka kapsaid ja kartuleid.

"Sügis on olnud väga hea õuna-aasta, paljudes aedades on õunu üle. Täielik õunauputus! Oktoobrikuu alguseks olime juba üle 3 tonni õunu salve kogunud ning see on piisav kogus loomadele maiustamiseks. Kuna õunad säilivad kvaliteetsena vaid lühikest aega, siis kahjuks pidime nende vastuvõtmist ka piirama", tõdes Motorenko.

Aiapidajad teatasid, et tänavu ei ole olnud suurt kõrvitsasaaki. Samas kinnitasid nemadki, et kampaanias osalenud õppeasutused ja head inimesed on loomaaia loomadele väga usinalt söögipoolist toonud. Kokku on loomaaeda laekunud juba ligi 10 tonni aed- ja köögivilju.

Kõrvitsate ja köögiviljade kogumiskampaaniaga liitus sel sügisel 50 kooli ja lasteaeda. Osavõtjaid oli igast Eestimaa nurgast, kuid märkimisväärselt suur osavõtt oli just Tallinnast ja Harjumaalt, kus oma panuse andisid 35 õppeasutust.

Kampaania eesmärk on koguda loomadele söögiks aiasaadusi, sest loomaaial jääb enda kasvatatud köögiviljadest kahjuks vajaka. Loomadele saab aiasaadusi viia loomaaia lahtiolekuaegadel kuni 29. oktoobrini.