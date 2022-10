Drake avaldas uue muusikavideo singlile "Jimmy Cooks"

Drake avaldas uuele singlile "Jimmy Cooks" muusikavideo, mis on tehtud koostöös USA räppariga 21 Savage. Ühtlasi teatasid räpparid videos ka uuest ühisest albumist.

Drake ja 21 Savage teatasid, et annavad koos välja albumi pealkirjaga "Her Loss". Uus album ilmub sel reedel, 28. oktoobril.

Räpparid on omavahel koostööd varemgi teinud. 21 Savage astus 2021. aastal üles Drake'i loos "Knife Talk" ning Drake 2020. aastal 21 Savage'i loos "Mr. Right Now".

Tänavu juunis ilmus Drake'il 11. stuudioalbum "Honsetly, Nevermind", mis tõusis Billboardi albumiedetabelis esikohale, nagu kõik räppari varasemadki albumid.