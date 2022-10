Ariadne: sa ei saa kõigile meeldida

Hiljuti andis Ariadne välja uue singli "Hands Tied". Muusik tõdes Raadio 2 hommikprogrammis, et on mõistnud, et kõigile ei saagi meeldida.

Ariadne uusim singel "Hands Tied" räägib sildistamisest ja hinnangute andmisest. Laulja tõdes, et on samuti olnud olukordades, kus ta on stuudios muusikat kirjutades mõelnud, kas ja mida ta peaks tegema või kuidas kuulajad tema loomingu vastu võtavad.

"Mida rohkem on aeg edasi läinud, seda mugavamaks ma olen saanud sellega, et see on minu looming. Mina saan selle sisse panna seda, mida mina tahan ja mis minu hingel sel hetkel on," rääkis ta.

Ariadne elukaaslane ning lavapartner Martti Hallik lisas, et on Ariadnele läbivalt terve tema karjääri jooksul öelnud, et endast tuleb rohkem välja panna.

"Muusika ongi suuresti enda avamine ning heade ja halbade külgede näitamine. See on asi, mida ma ka enda Youtube'i karjääri jooksul õppisin – ei saa ainult seda ühte ilusat pilti näidata, vaid tuleb ka raskemaid pooli näidata," selgitas Hallik. "Mul on hea meel, et Liina on üha rohkem endas seda külge avanud."

Ariadne tunnistas, et on mõistnud, et kõigile ei saagi alati meeldida. "Vahet ei ole, mida sa teed, milline oled või kuidas välja näed – sa ei saa alati kõigile meeldida. Alati on kellelegi midagi selle kohta, mida sa teed, midagi öelda," sõnas ta.