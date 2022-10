Janika Sillamaa Eurovisioonist: ma polnud selleks üldse valmis

Möödunud nädalavahetusel ilmus Jaanika Sillamaal laulik "Oma loodud, oma lauldud", mis koondab muusiku kirjutatud laulude noote. Vikerraadio hommikuprogrammis rääkis Sillamaa lauliku tegemise tagamaadest ning meenutas Eurovisioonil käimist. Muusik tunnistas, et on hiljem mõistnud, et tegelikult polnud ta Eurovisiooniks absoluutselt valmis.

Peagi möödub Sillamaa Eurovisiooni lauluvõistluse debüüdist 30 aastat. Muusik tõdes, et vahel ta endiselt meenutab seda aega. "Nüüd ma vaatan sellele asjale palju lõbusamalt tagasi. Ma olingi liiga roheline ja polnud selleks asjaks üldse valmis – mõnes mõttes oleks võinud see minu elust välja jääda," rääkis ta.

"Minu jaoks oli kümme korda olulisem see, et ma 1992. aastal muusikalis "Jesus Christ Superstar" Maarja-Magdaleenat mängisin. Mina loen seda oma suure lava alguseks ja ma arvan, et see on kümme korda rohkem minu tulevast elu mõjutanud."

Sillamaa tunnistas, et Eurovisioonil oli siiski juba melu tõttu tore käia. "Kõik, kes on seal käinud, ütlevad, et see on kogemus omaette. Seal tasub ära käia ja see annab elupagasisse õudselt ägeda kohvri," märkis ta.

Eesti esimene Eurolaulu võistlus, kus Sillamaa osales, toimus 1993. aastal. Toona oli süsteem selline, et Sillamaa oli ainus laulja, kes võistlusel osales, ning valik tehti tema esitatud laulude seast. Laulja meenutas, et kaheksa laulu pähe õppimiseks jäeti talle väga vähe aega.

"Produtsent Jaak Joala oli suhteliselt pirtsakas ning ta lasi viimase minutini sõnu muuta. "Lootuse" seitsmes tekst, see, mida me praegu teame, saabus samal hommikul," meenutas Sillamaa.

Selleks, et laulud õigete sõnade esitatud saaksid, seisid operaatorite selja taga naised, kes hoidsid suuri papptahvleid, kuhu olid markeriga õiged sõnad kirjutatud.

Kuna Eurovisioonilt rahva loodetud suurt edu ei tulnud, oli Sillamaa kodumaal teatud mõttes antikangelase rollis. "Ma ei olnud päris valmis selleks ja ma olin sellest õudsest vihast natukene kohkunud, aga kuidagi sai jälle püsti tõustud. Ju siis selgroogu on."