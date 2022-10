Anne Veski uuest filmist: mõtlesin, et Mikk ei saa mulle halba asja pakkuda

"Mikk kirjutas mulle kirja - jaa, nagu ta ütleb, väga pika - ta rääkis kontseptsioonist ja pakkus võimalust selles laulus natuke kaasa teha," meenutas Veski koostöö algust. "Mulle tegelikult õudselt Mikk meeldib, tema hääl ja tema muhe olek, ja ma mõtlesin, et ta ei saa ju mulle halba asja pakkuda." Veski lisas, et Genkaga on ta juba varasemalt koostööd teinud. "Minu meelest tuli midagi päris lahedat."

Uues Genka ja Veski loos teevad kaasa ka Väike PD, Lord ja Dew8. Viimane tegi loole biidi ja meloodia. "Ma ütleks, et mulle ei ole mitte kunagi antud demona lugu, mille meloodiast on väga raske aru saada," muigas Veski. "Ma ikka punnitasin ja sa andsid stuudios ka mulle näpunäiteid," viitas ta Genkale.

"Võiks olla midagi sellist, mida ei ole varem tehtud," kommenteeris Mägi, miks ta soovis luua loo koos Genka ja Anne Veskiga. Ta lisas, et kartis Veski äraütlemist küll, kuna Vanamehe tegelaskuju on ropu suuga. "Ju see on kunstiliselt õigustatud," arvas Veski.

"Nendel sõnadel, tahad või mitte, on ikkagi mingisugune vägi olemas," rääkis Genka roppustest. "Sa saad emotsioonist paremini aru." Samas lisas ta, et räppmuusikas kasutatakse roppusi vahepeal ka riimitäiteks. "Vanamees ei ropenda kunagi ropendamise pärast," kinnitas aga Mägi.

Dew8 ja Anne Veski "Hommik Anuga" saates 23. oktoobril Autor/allikas: Mathias Kangur

Režissöör rääkis, et ka Soomes on animafilm hästi vastu võetud. "Meie jäätisereklaam läks viral'iks," lausus Mägi. "Ma ei saa isegi aru, miks see neile naljakas on. Nad naeravad eesti keele üle."

"Meile öeldi tegemise käigus, et üks tegelane on nagu Lenin, aga me ei mõelnud, et on nagu Lenin. Vahel protsessi käigus juhtub naljakaid kokkusattumisi," tunnistas Mägi. "Vanamees võib käre olla, aga me teeme kõik hoole ja armastusega seda filmi."

"Kui teed midagi kahekesti hästi pikka aega, siis võivad tekkida loomingulised erimeelsused. See on tihtipeale niimoodi," vastas Mägi küsimusele, mida ta arvab Peeter Vitso viimatistest väljaütlemistest. Vitso oli esimene, kes Vanamehele hääle andis. "Ma isegi ei ole lugenud, mis ta on kirjutanud," viitas ta sellele, et praegu on olnud filmi tegemisega seoses väga kiire aeg.

Filmi "Vanamees ja Põrsauss" saab vaadata eraldi veebiplatvormilt.