Angelina Jolie teeb kaasa uues filmis "Maria"

Film "Maria" räägib loo Callase tormilisest karjäärist, mis sai traagilise lõpu, kui ta 53-aastaselt Pariisis suri. Callas sündis USA-s, kuid ta vanemad olid kreeklased.

"Ma võtan vastutust Maria elu ja pärandi ees väga tõsiselt. Annan kõik endast oleneva, et väljakutsega hästi hakkama saada," sõnas Jolie. "Pablo Larrain on lavastaja, keda olen kaua imetlenud. Võimalus rääkida Maria lugu koos temaga, ja Steven Knighti stsenaariumi järgi, on võrratu."

"Filmiga saan ühendada oma kaks kõige suuremat kirge: kino ja ooperi. See on olnud kauaoodatud unistus," ütles režissöör Larrain omalt poolt. "Teha seda koos Angelinaga, ülimalt julge ja uudishimuliku näitlejaga, on suurepärane võimalus. Tõeline kingitus."

Filmi esilinastuse kuupäev on veel selgumisel.