Galerii: Tallinn Fashion Weeki viimasel päeval esitlesid rõivaid Järvsoo, Põldroos, Bachmann jt

Reedel esimesena lavale astunud lasterõivaste bränd Minimene tutvustas kollektsiooni Ula Peal, mis on loodud pidevas liikumises olevaid lapsi silmas pidades. "On ju laste päevad täis jooksu ja mänge lasteaias või koolis, müramist ja turnimist, jalutuskäike ja rattasõite, kodust pereaega, aga samas ka külas, kohvikus, kinos või teatris käimist. Selles pidevas tegutsemises on lastel vaja riideid, mis igaks elujuhtumiks ühtviisi hästi sobiks, oleks materjalilt ja lõikelt pehmed ja mugavad, aga samal ajal väljanägemiselt viksid ja viisakad. Et saaks kasvõi kogu päeva erinevad toimetused ära teha samade riietega," tutvustas bränd kollektsiooni sündimise tagamaid. Kollektsioon ei taha olla pretensioonikas - see on basic garderoob, mida on kerge sobitada muu riidekapi sisuga.

Elustiilibränd Haruu esitles kollektsiooni, mis inspireeritud loodusest ning aeglase elustiili konseptsioonist. Haruu kollektsioonis olevad rõivad ja aksessussuaarid on disainitud ning õmmeldud Eestis, väikestes õmbluskodades. Kollektsiooni kuuluvad unisex lasterõivad, rõivad naistele ning elustiili tooted, mille seas on nii igapäevased aksessuaarid kui ehted. "Oma toodete loomisel peame oluliseks materjale ning nende tootmise kvaliteeti. Kollektsioon on inspireeritud loodusest ning aeglase elustiili kontseptsioonist," kommenteeris bränd kollektsiooni.

Siret Design esitles kollektsiooni nimega After Storm, mis on inspireeritud tormijärgsest taevast ja merest, udust ja märgadest taimedest, vihmast ja veest ning selgemaks tõmbuvast horisondist. "Värvigamma on põhjamaise taeva toonides helehall ja helelilla ning lõiked ja tikandite paigutused strateegilised kombinatsioonid, et viia kokku kõrgmoest inspireeritud pärlitöö praktilise ja modernse riietusega," tutvustas disainer Siret Esko kollektsiooni. Rõivastega ühes esitles bränd moelaval koostöös Waltingiga valminud käekotte.

Mammu Couture tõi moelavale praktilistest ja naiselikest rõivastest koosneva moekollektsiooni. "Oleme arvesse võtnud naise toimetusi nii kodus, tööl, kui ka pidulikel juhtudel. Kollektsiooni peamised märksõnad on naiselikkus, mugavus ning multifunktsionaalsus," andis disainer Maria Tammeorg uuest loomingust ülevaate. Bränd esitles kontoris töötava naise kapselkollektsiooni, mida saab mugavust arvesse võttes imelihtsalt muuta pidulikuks.

Ketlin Bachmann juhatas sisse moenädala viimase päeva viimased etendused, esitles värsket sügistalvist kollektsiooni, mis oli osa Embassy of Fashioni disainerite kaamoslikult maagilisest moevaatemängust Twilight. Kollektsioon kannab disainerile omast tumeda romantismi pitserit, tonaalsuselt mängides kõigil mustadel varjunditel ja vastandades erinevaid materjale. Pimedust läbistavate välgusähvatustena on sisse segatud läikivat kulda ja hõbedat. Materjalidest on enim kasutatud erinevate struktuuride ja omadustega kunstnahka - mantlitest ja pükstkostüümidest kuni õhtukleitideni. Samuti miksituna teiste materjalidega nagu samet, võrkkangas, erinevad litterkangad ning metalldetailid.

Riina Põldroos esitles sügistalvist kollektsiooni nimega Luminary. "Öös ja pimeduses on saladusi ning sosinaid. Läigib siid ja vilgub litter. Kohe algab pidude hooaeg!" Põldroosi looming on naiselik ja peenelt pidulik. Kollektsiooni põhiteemaks on imeilusad kangad ja täiuseni viimistletud lõiked: litrite sära alla mattunud kombinesoonid ja kostüümid, voogavad siidkleidid, kontrastiks kuldnaastudega nahkrihmad ning dressipluus-pintsakud. Kollektsioonis leidus ka Riina kaubamärgiks saanud pükskostüüme ja pikki pidulikke galakleite.

Päeva viis pidulikult ja tempokalt lõpule Aldo Järvsoo sügiskollektsioon nimega La Boheme. Kollektsiooni südameks on mugav boheemlaslik eklektika, kus sügavalt säravates kalliskivitoonides toorsiidist jakid ja mantlid on kombineeritud siidsametist vabalt langevate kleitide ja tuunikatega. Värvigamma oli rubiinpunane, smaragdroheline, tsirkoonoranž ja tormine meresinine segatuna talvise päikeseloojangu fuksiaroosaga. "Ilu ei pea maksma lõivu mugavusele ja mugavus ei pea tähendama ainult dresse, las need jäävad spordisaali!" ütles Järvsoo.