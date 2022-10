Anett live-albumist: plaksutamise asemel liigutas publik varbaid

"Ma mäletan teda. Ma arvan, et ta väga suurel määral unistas sellest, mida ma tänasel päeval teen," meenutas Anett (Anett Kulbin) stuudios näidatud klippi, kus ta üheksa aastat tagasi ansambliga Wilhelm laval oli.

"Ma sain sellest alles hiljem aru, kui suur risk see oli," tunnistas lauljanna, et kontsertesitust plaadiks salvestada ei ole lihtne, kuid see tundus talle tol hetkel ainuõige mõte. "Me olime nii kaua koroona tõttu live-muusikast eemal olnud," arvas Anett, mis võis inspiratsiooniks olla. "See on toores energia, mida me live'idel kogeme ja mida me live-salvestustel ka kogeme." Ta lisas, et soovis plaadile püüda positiivset pingestatust, mis publik temas esinedes tekitab.

"Meil oli vaikiv kokkulepe, et kui keegi tunneb, et ta tahab plaksutada, siis ta plaksutamise asemel liigutab varbaid kingade või saabaste sees. See toimis väga hästi - seda polnud kuulda," muigas Anett.

"Hommik Anuga" 23. oktoobril. Autor/allikas: Mathias Kangur

Samuti meenutas Anett enda esimest kontserti Liverpoolis, mis oli kaootiline. "Helimees oli kadunud, meil oli kümme minutit live check'i aeg," rääkis ta. "See kõik kõlas palju suuremalt / .../ kahjuks reaalsus on tihtipeale midagi muud - kui sa lähed kuhugi mujale, siis sa oled tegelikult mitte keegi," viitas ta oma esinemiskogemusele Ühendkuningriigis.

"Ma arvan, et iga artist tahab, et võimalikult paljud inimesed tema muusikat kuuleksid," tõdes Anett, et ka temal on endiselt unistus Eestist väljaspool rohkem esineda.

"Me ei saa oma elus mingist rongist maha jääda - see on meie tee ja meie kulgemine. Pigem anda igale asjale aega ja mitte pabistada," kommenteeris lauljanna, mida tähendab tema jaoks uue albumi pealkiri "Late to the Party".

"Kui inimesed, kes selle albumi otsa satuvad, kirjutavad, et see läks neile korda," vastas Anett küsimusele, millist reaktsiooni ta kuulajatelt ideaalis ootab.

