Taylor Swift avaldas uue muusikavideo loole "Anti-Hero"

"Anti-Hero" muusikavideo režissöör on Swift ise. Videos saab näha lauljannat võitlemas isiklike hirmudega, mis talle ärevust tekitavad. Samuti visualiseeris Swift enda matuseid.

Lisaks värskele muusikavideole üllatas Swift oma kuulajaid "Midnights" albumi teise versiooniga "Midnights (3am Edition)", millel on seitse lisalugu - kokku on albumil 20 lugu. Loos "Snow On The Beach" teeb kaasa ka Lana Del Ray.

"Midnights" on Swifti kümnes stuudioalbum.