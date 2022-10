Tauno Kangro voolis "Ringvaate" otse-eetris taiese Alar Karisest

Kangro märkis, et on väljakutse eest tänulik, kuigi tõdes, et sellise taiese lõpetamine nõuab siiski vähemalt kaks nädalat kuni kuu aega, et kõik detailid paika saada.

"Ma loodan, et seda õnnestub ikka ka tema enda järgi teha. See oleks palju parem, sest siis saaks siia sisse seda sarmi ja selle suure mehe väge," selgitas ta "Ringvaates".

Kangro sõnul on skulptori jaoks vahe väga suur, kas teha skulptuur fotode või pärisinimese järgi. "Sa ei saa inimese sädet ja sarmi nii ehedalt (fotodega) kohe kätte."

Kuigi skulptuuri puhul on sarnasus kujutatava isikuga kindlasti oluline, siis peab sellel olema ka see mingisugune midagi, kirjeldas ta. "Alar Karises on see midagi -- see säde ja see sarm."

Samas märkis Kangro, et on Karisega isiklikult kohtunud ja see aitas teda ka taiese voolimisel. "Mul oli võimalus teda suhteliselt hiljuti lähedalt näha ja see tuli ka nüüd kasuks."

Kangro kinnitas, et kavatseb otsestuudios alustatud taiese ka lõpetada. "Siit on, kust edasi minna. /---/ Tööd on siin veel palju teha. Silmi tuleb siin veel mitu nädalat kontrollida ja teha."