Eesti loodusrekordite koguja: kõigil rekorditel on faktid all, umbluud ei ole

"Ringvaates" oli külas Marek Vahula, kes on kogunud Eesti loodusrekordeid läbi aegade ja tema väitel on neid kokku 873 ning kõik on ka faktimaterjaliga tõendatud.

Vahula usub, et mõni rekord võib olemasolevale lisaks ka tulla, kuid põhikoosseis on olemas. Rääkides sellest, miks ta üldse rekordeid sel moel koguma hakkas, selgitas ta, et kõik sai alguse Neeruti mägedes asuvast Eesti ja maailma vanimast hiireviu pesast, mis sai sel kevadel 40-aastaseks ja püsib siiamaani.

"Kui see pesa sai kümmekond aastat tagasi 30-aastaseks, siis ma hakkasin oma kogutud rekordeid väärtustama. Hakkasin neid koondama neid, mis ise olin avastanud ja leidsin, et neid on 25 tükki." Need 25 rekordit avaldas ta Postimehe 2013. aasta jõulunumbris ja järgmise aasta kevadel hakkas ta koguma neid ametlikult.

Vahula kinnitas, et kõik rekordid on faktidega tõestatud. "Minu sõber rõngastas 1982. aasta 12. juunil kaks viupoega. Mina leidsin kaks aastat hiljem selle sama viupesa. Nii et minu käes on ta olnud 38 aastat ja tegelik iga on vähemalt 40 aastat. Sama kehtib ka kõikide teiste rekordite kohta – faktimaterjal on all, umbluud ei ole."

Näiteks leiab Vahula leitud rekordite hulgast Eesti ajaloo kõige laastavama tormi. Rääkides sellest, kuidas seda hinnata, märkis ta, et tegelikult on teada üldtuntud faktiga, millest kirjutas omal ajal ajakiri Eesti Loodus. "Teda on hinnatud läbi aegade laastavaimaks tormiks ja nii ta jõudis ka minu raamatusse."

Rekordite kogumiseks on tal kulunud seitse ja pool aastat. "2014 kevadel alustasin ja 2021 jõulude paiku lõpetasin ning tõmbasin joone alla ja hakkasin neid raamatuks vormistama. Töö ei olnud kerge, aga oli hobikorras tehtud ja samas oli iseendal väga huvitav."

Sajakonna rekordiga on ta ise kokku puutunud, ülejäänud on tulnud asutuste, nagu loomaaed, jahimeeste selts, keskkonnaagentuur jne kaudu. Rekordeid on talle saadetud ka individuaalselt. Mõned puurekordid on näiteks talle saanud Hendrik Relve. "Kolmest osast kogumine koosnenud ongi – individuaalne töö, persooniti ja asutuste kaudu."