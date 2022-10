Tänavu Tallinnas esinenud räppar Bbno$ andis välja uue singli

Bbno$ (Alexander Leon Gumuchian) on karjääri jooksul andnud välja juba kuus stuudioalbumit, millest viimane tõi talle laiema tuntuse. Varsti ilmub räpparil seitsmes stuudioalbum "Bag or Die", millelt ka uus singel "Touch Grass" pärineb.

Uue albumi pealkiri viitab artisti sõnul ülimalt tihedale aastale, kus ta tegi nii palju esinemisi kui vähegi suutis. "Nüüd ma tean enda piiri," viitas Bbno$ sellele, et enam nii esinemisterohket aastat ta ei soovi.

Albumil "Bag or Die" saab olema 14 lugu ning lisaks "Touch Grassile" on sellelt singlina ilmunud veel: "Mathematics", "Piccolo", "Sophisticated", "Top Gun" ja "I See London I See".