Vikerraadio on Eesti kuulatuim raadiojaam

Värske Kantar Emori raadiouuring näitab, et Eesti kuulatuim raadiojaam nii päevase, nädalase kui ka kuise kuulamise arvestuses on Vikerraadio.

Raadiouuringu kohaselt kuulab Vikerraadiot päevas 127 000 inimest, järgnevad Raadio Elmar 81 000 ja Sky Plus 70 000 kuulajaga.

Samuti on Vikerraadio kuulatavus suurim nädalase ja kuise kuulamise arvestuses. Inimeste vajadust usaldusväärse ja päevakajalise info järele näitab seegi, et võrreldes eelmise uuringuga on Vikerraadio nädalane kuulatavus kasvanud 15 000 inimese võrra.

Pea neljandiku võrra on tõusnud ka Vikerraadio kuulatavus veebis – enim on Vikerraadio kodulehelt järele kuulatud intervjuusid saadetest "Vikerhommik" ja "Uudis+". Samuti on populaarsed saated "Müstiline Venemaa", "Samost ja Aaspõllu" ning "Rahva teenrid".

Eesti suurimate meediagruppide vaates veedetakse enim aega Eesti Rahvusringhäälingu raadioprogrammide seltsis. Sarnaselt Vikerraadioga on kasvanud ka Raadio 2 kuulajate arv, seda nii päeva, nädala kui ka kuu arvestuses. Eesti kuulatuim venekeelne raadiojaam on jätkuvalt Raadio 4, mida kuulab päevas keskmiselt 31 000 inimest.

Uuringu kohaselt on Eesti tuntuim raadiojaam Sky Plus. Teiselt kohalt leiab Vikerraadio, millele järgneb Raadio Kuku.

Aprillist septembrini pühendati raadio, muusika, podcast'ide jt audiovormide kuulamisele natuke alla nelja tunni päevas. Kui kodus kuulatud aja osakaal kahanes, siis tööl ja autos kuulamise osakaal kasvas.