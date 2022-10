Kalakorüfee Vladislav Koržets tuleb vaatajate ette uue saatega

Eesti vetes elutseb umbes 75 kalaliiki ja neist päris mitmega saab lähemalt tuttavaks uues saatesarjas "Kalale!". Samuti läheb kalakorüfee Koržets kuuel laupäeval külla peredele, kes on kalapüügiga tegelenud põlvkondade kaupa, tunnevad Eesti vete kalu läbi ja lõhki ning oskavad neist ka hulganisti maitsvaid roogi valmistada.

"Kellest saab kalamees? Miks saab temast kalamees? Mida see endast kujutab?" kirjeldas Koržets "Terevisioonis", milliseid teemasid "Kalale!" saatesari televaatajatele avab. "See on üsna keeruline amet - siin on vaja palju teada ja siin on vaja palju kogemusi, oskusi, et üldse eru saada, kus kala liigub ja kuidas teda püüda."

"Ma sain saatesarja tegemise ajal näppu kala, keda ma varem polnud näinud," lisas Koržets, et kuigi ta on kogenud kalamees, omandas temagi saadet tehes uusi teadmisi.

"Kalale!" avasaate tähtkala on haug, Eesti vete üks levinuimaid kalasid, keda vaatajatele aitavad tutvustada Puise kalurid, isa-poeg Taavi ja Siim Suitsberg. Nädal hiljem suundub Koržets juba endiste motosportlaste, vendade Arvo ja Avo Leoki juurde Võrumaale, kuhu perekond on rajanud võimsa kalakasvatuse.

Lisaks saab sel sügisel ammutada inspiratsiooni ja teadmisi tuulehaugi, angerja, koha ja ahvena kohta. Risti-rästi Eestit mööda sõites jõuab Koržets Hiiumaalt Võrtsjärve kaldale, nii Pärnusse kui ka Peipsi äärde. Muhedaid kalamehejutte jagavad kalurid, kellele see amet on tuttav lapsepõlvest saati. Igasse saatesse jagub ka suussulavaid retsepte ning kalaklassika kõrval üllatatakse vaatajaid eriliste maitsetega, eksootilistest kombinatsioonidest magustoitudeni.

"Kalale!" alustab ETV-s sel laupäeval, 22. oktoobril kell 19.30.

Uue saatesarja režissöör on Kaili Lehtemaa, toimetaja Heleri All ja produtsent Egle Beek.