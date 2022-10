Eesti Laul 2023 konkursile esitati 217 laulu

"Tulemas on erakordselt põnev võistlus," ütles Eesti Laulu peaprodutsent Tomi Rahula konkursile esitatud lugude põhjal. Kokku laekus tähtajaks 217 laulu, neist eestikeelseid on 92 ja võõrkeelseid 125.

Rahula sõnul on konkursil soovinud kaasa lüüa nii laia publiku jaoks uued tegijad kui ka paljud tuntud artistid ja autorid, kel nii mõnelgi on olemas varasem Eesti Laulu ja Eurovisiooni kogemus. "Valik on äge ja žüriil saab olema keeruline."

Eesti Laulule esitatud lugusid asub hindama 16-liikmeline žürii, kuhu kuuluvad muusikamaastiku ja -trendidega hästi kursis olevad inimesed lauljatest raadiosaatejuhtideni. Žürii hindab laule anonüümselt. Žürii koosseisu avaldab Eesti Laul koos poolfinalistide esitlemisega.

Eesti Laulu poolfinaalidesse pääseb 20 laulu. Edasipääsejad avalikustatakse "Ringvaates" 1. ja 2. novembril. Esimest korda kuuleb laule 2. detsembri ETV erisaates. Eesti Laulu poolfinaalid toimuvad 12. ja 14. jaanuaril, finaal leiab aset 11. veebruaril.

Eesti Laulu puudutava info leiab aadressilt www.eestilaul.ee.