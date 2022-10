Delulu andis välja kakskeelse singli "Lolla"

"Lolla" on kakskeelne pala, mis varieerub žanrilt popi ja tumedama deep house'i ääremail. Singel valmis juba paar aastat tagasi ning sellesse on kaasatud ansambli vokalisti Inga Tislari teine emakeel ehk vene keel.

"Nooremas eas häbenesin aeg-ajalt keskkonnasurve tõttu emaga vene keeles rääkimist, sest päris sageli vaadati viltu, tehti nalja või lausa alandati," seletas Inga. "20-ndatesse eluaastatesse jõudes tegin sellega rahu ja sain läbi selle enesekindlust juurde. Sain aru, et enda eest ei maksa peitu pugeda. Tegu on mitmekülgsusega ja lõppude lõpuks normaalsusega."

Algselt plaaniti lugu välja anda kevadel, kuid traagilised sündmused välispoliitikas panid "Lolla" Delulu jaoks ootele. "Maailmas toimuvat arvesse võttes leidsin, et loomingu (ja eriti pooleldi venekeelse loo) jaoks polnud kohta. Tundsin taaskord, pärast mitmeid aastaid, inimeste poolt survet, altkulmu pilke ja tülgastust, kui vene keeles rääkima sattusin," lausus Inga.

"Praeguseks on vast ikkagi inimestel selge, et tegu on kõigest keelega, mitte poliitilise vaatega. Saame lõpuks ometi bändiga ühte oma lemmikut lugu maailmaga jagada. Võib-olla saab see loominguline vaimusünnitis hoopis siduvaks elemendiks eesti ja vene noorte vahel?" mõtiskles ta.

Delulu moodustavad Inga Tislar, Taavi Paomets (Avoid Dave) ja Mairo Marjamaa. Bänd osales oma eelmise singliga "Music Saved My Soul" möödunud aasta Eesti Laulu konkursil. Ühtlasi on nad soojendanud kuulsat UK neo-soul'i gruppi Jungle, astunud korduvalt üles Tallinn Music Weekil ja andnud kontserdi ka Kaunas Jazz Festivalil.

27. oktoobril avaldab ansambel "Lolla" muusikavideo, millega lubavad nad puudutada üheaegselt mitut ühiskonna probleemi.