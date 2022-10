Tõnis Niinemets: oleme Kinoteatriga suured spordisõbrad

Järgmisel kolmapäeval, 26. oktoobril jõuab publiku ette Paavo Piigi kolmas lavastus "...Eetika". Paavo Piik ja Tõnis Niinemets tutvustasid "Terevisioonis", millest see kõneleb ja mida põnevat Kinoteatril veel sügishooajal kavas on.

Kinoteater pani möödunud aastal aset leidnud lavastuste repertuaari pausile ning tuli välja uue lavastusega "...Eetika".

Piik sõnas, et teda intrigeeris lavastust eetika teemal tegema mõte, et maailmas on nii palju asju, millest inimesed erinevalt aru saavad. Lavastusega proovis ta erinevaid mõtteviise kokku viia. Näiteks tõi ta kerjusega kohtumise tänaval: mõni arvab, et õige on talle midagi anda ja teine arvab, et õige oleks mitte midagi anda. "Üritame seda suurt teemat väikse näite kaudu avada."

Niinemetsa arvates on eetika justkui ajastu märk. "Mulle tundub, et eetika on paigast ära, jah," viitas ta tänapäeva ühiskonnale. Niinemets on lavastuses kõrvaltvaataja rollis. "Aga mind see teema kõnetab. Ma olen lihtsalt aastate jooksul sattunud olema Kinoteatri osa."

Lisaks alustab Kinoteatri liikmete Paavo Piigi, Henrik Kalmeti, Tõnis Niinemetsa ja Kait Kalli kaasosalusel 21. novembril ETV2-s jalgpallistuudio.

"Meie hallata on jalgpalli MM-i kahe mängu vaheline stuudioauk," tutvustas Niinemets. "Meil on olemas oma rubriigid. Oleme Kinoteatriga suured spordisõbrad. Kui me kokku saame, siis räägime vähem kultuurist ja pigem rohkem spordist," muigas ta.

"Me püüame vaadata jalgpalli läbi Kaidu pilgu," täiendas Piik. "Kaidul on oma rubriik, Henrik on kindlasti suur taktikalaua fänn," rääkis Niinemets põgusalt neljandast saatejuhist Henrik Kalmetist. "On lõbusamaid rubriike ja tõsisemaid rubriike," lisas Piik.

Niinemets tunnistas, et tema on alati Inglismaa ja Hispaania jalgpallimeeskondade vastu. "Mulle meeldivad väiksemad riigid: Taani ja Sloveenia. Sellised riigid, kes näitavad südikat, ühtlast mängu ja ei ole staaridele üles ehitatud."

Jalgpallistuudio koos Kinoteatriga alustab 21. novembril. Jalgpalli MM algab 20. novembril ning lisaks koomikutele jõuab ekraanile ka traditsiooniline jalgpallistuudio.