Kertu Moppel uuest sarjast: tegelaskujudel ei ole vanematega roosilised suhted

ETV2 eetris alustab reedel, 21. oktoobril uus lastesaade "Homme põgeneme", mis kajastab Eesti laste praegust elu koos seikluste, hirmude ja rõõmudega. Sarja režissöör on Kaire Russ ning stsenarist Russ koos Kertu Moppeli ja Liis Seiniga.

"Minu tegelaskuju on selline tüdruk, et kui ta midagi ette võtab, siis ta tahab selle kohe lõpuni viia," kirjeldas Marta osatäitja Laura Rätsep. Ta tunnistas, et mõnikord oli tegelaskuju keeruline mängida. "Vahepeal olid mõned kohad väga rasked. Minu tegelaskuju oli vahepeal pirtsakas ka." Sarjas toodi Marta lastelaagrisse vastu tahtmist.

"Lapsed tulevad laagrisse - nad ei tunne seal kedagi, saavad omavahel sõbraks ja otsustavad põgeneda, sest neile ei meeldi seal," tutvustas Moppel. "Kõigil tegelaskujudel on oma vanematega erinevad suhted, aga need ei ole roosilised," lisas ta.

"Nad kuulevad metsast imelikke helisid, näevad imelikke asju ja seejärel hakkavad mõistatust lahendama," paljastas Moppel, et sarjas tuleb ette ka ootamatuid seiklusi.

"Meie jaoks on tähtis see, kui Eesti autorid kirjutavad Eesti lastele Eesti elust ja seal mängivad päris Eesti näitlejad," rääkis ETV2 lasteprogrammi toimetaja Margus Saar sarja väärtusest.

"Homme põgeneme" on ETV2 eetris reedeti ja laupäeviti kell 18.30. Saatesarja kordust saab näha laupäeviti ja pühapäeviti kell 8.30.