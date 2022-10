Karl Killing avaldas debüütalbumilt esimese singli

Killing saab oma loomingus inspiratsiooni isiklikest kogemustest ja emotsioonidest ning väga erinevatest muusikalistest avastustest ja žanritest.

""Linda'" on tegelikult väga otsekohene armastuslugu ja RnB on minu kuldtee muusikas. Seda temaatikat on ka tunda minu tulevasel debüütalbumil," selgitas Killing.

Muusik tunnistas, et uus singel sündis läbi armumise, mida ta lähiminevikus koges. "Olen üleüldiselt väga skeptiline inimsuhete suhtes, aga viimased pool aastat on olnud mu elus täiesti uued tuuled. Olen valmis olema rohkem haavatav ja aus enda suhtes ning proovin olla avatum ka enda tunnetega," lausus Killing.

Lisaks Killingule on laulu kaasautoriks Robin Mäetalu ja eestikeelsete laulusõnade loomisel oli abiks Jana Hallas.

Igapäevaselt tegeleb Killing enda artistiprojekti kõrvalt ka teistele kodu- ja välismaistele muusikutele lugude produtseerimise ja kirjutamisega, tehes seda põhiliselt inglise keeles.