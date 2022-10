Jüri Pootsmann, Eleryn Tiit, Rahel ja Inga annavad taas ühised jõulukontserdid

"Publik võttis eelmine kord kontserdi väga soojalt vastu - seega, tundus igati loogiline teha seda sellel aastal jälle ning suuremalt ja uhkemalt kui varem," rääkis Lotte Krall korraldustiimist.

"Me oleme parimad sõbrad, kes veedavad igapäevaselt väga palju koos aega ning paratamatult laulame päris palju oma lõbuks. Sellest tuli omakorda mõte pakkuda inimestele killukest meie pühapäevastest kokkusaamistest," täpsustas Tiit, kust sai alguse idee ühise projekti jaoks.

Raheli sõnul sai muusikute sõprus alguse umbes viis aastat tagasi tänu Otsa-koolile. "Eks jah, see Otsa-kool meid ühendas. Mõni sai Otsa-kooli sisse, mõni mitte. Aga sõprus jäi ja võitis," muigas ta.

"See on meie kõigi jaoks kahtlemata üks aasta tippsündmusi. Usun, et kõik meist kinnitavad seda üheselt," lisas Pootsmann.

"Päris täpset kava veel jagada ei tahagi. Las praegu säilida mingisugune üllatusmoment," kommenteeris Inga.

Muusikute tänavused ühised jõulukontserdid leiavad aset 16. detsembril Alexela kontserdimajas Tallinnas ning 18. detsembril Vanemuise kontserdimajas Tartus.