Eriefektide produtsent: targad näitlejad lasevad ennast juba praegu digitaliseerida

Luts sõnas, et eriefektidega filmid jagunevad kahte tüüpi: kas efekt ise jutustabki lugu või peavad need olema korralikult ära peidetud. "Et kui inimene käib kinos ära käib, siis ta küsib, et mida te seal tegite. See on parim kompliment," kommenteeris ta viimast varianti.

"Ma ise olen olnud superviisori-produtsendi rollis. Siin on väga palju tublisid inimesi, kes seda tööd tegid," rääkis Luts "Kalevi" filmi eriefektide loomisest. "Kuigi meid aitas kaasa väga see, et kõik see on hämaruses."

"Kõige keerulisem on kindlasti inimese tegemine," arvas Luts. "Inimese silmale on teine inimene kõige kriitilisem asi," lisas ta.

"Targad näitlejad lasevad end praegu digitaliseerida, et oma sugulastele ka peale surma sissetulek garanteerida," vastas Luts küsimusele, mida ta arvab sellest, et digitaalsed versioonid näitlejatest näevad sama usutavad välja kui nad päriselt on. "Ka juba lahkunud näitlejaid on kinolinale tagasi toodud."

Heiki Luts on varasemalt ka Hollywoodi filmile "One Night in Miami" eriefekte loonud. "Seal oli see ülesanne tegelikult veel lihtsam - publik oli kaugemal ja rohkem hämaruses. Ja fookusest väljast muidugi, see aitab ka alati kaasa."

"Tol hetkel oli Covidiga probleem, ei saanudki masse kokku ajada," meenutas ta. "Kui panna see numbritesse, siis ikkagi 4000 inimese kokkuajamine, organiseerimine ... tõenäoliselt lähevad võttepäevad ja kogu võtteperiood pikemaks," tõi ta välja põhjuseid, miks otsustatakse filmides digitaalsete lahenduste kasuks.