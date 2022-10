Kadri Voorand Purekkari neemest: merele vaatamises on vabaduseiha

"Merele vaatamises on vabaduseiha," arvas Voorand. Ta sõnas, et Purekkari neem on tema jaoks eriline paik, kuna sealne värvide mäng päikseloojangu ajal on ainulaadne. "Mina suhestun värvidesse mitte ainult konkreetsete mälestustega, vaid tunnetega ... või isegi helide keeles."

Lauljatar rääkis ka, et õhtuse taevaroosa värviga meenub talle tihti vanaisa pillimäng. "Tuletab meelde mingisugust tunnet vanaisast ning kui tore on lihtsalt vanaisa pillimängu sees olla, lõbutseda, tantsida, laulda ja ringi joosta."

Voorandile meeldib Purekkari neemel paljajalu kivilt-kivile hüpata, mis on tema jaoks teraapiline tegevus. "Vahet ei ole, kui noor või vana keegi on, kellega ma seda koos teinud olen - mulle tundub, et kõigile meeldib!" tõdes ta. "See lülitab muud mõtted täielikult välja."

Pärispea poolsaarel asuv Purekkari neem on Madri-Eesti põhjapoolseim punkt ning neem on poolteist kilomeetrit pikk. Kunagi oli Purekkari neem omaette saar.

"Eesti imelised maamärgid" on ETV eetris kolmapäeviti kell 20. Saatesarjas räägivad tuntud ja erinevate elualade inimesed Eesti loodusele omastest ja ainulaadsetest sümbolitest.