Galerii: Artises esitleti ETV2 värsket lastesarja "Homme põgeneme"

"Lennaku mannavahtu või sadagu taevast komme – homme me põgeneme". Just sellisest lastevahelisest kokkuleppest on inspiratsiooni saanud uue kaheksaosalise sarja pealkiri, mis viib suvisesse lastelaagrisse ja põimib hoogsaks seikluseks tänapäevased teemad ja ajaloolised saladused.

12-aastane Marta (Laura Rätsep) pannakse viikingiteteemalisse lastelaagrisse, kust ta otsustab juba esimesel õhtul põgeneda, kuid jääb siis vahele Tobiasele (Tõru Kannimäe) ja Ekkele (Kristen Norden), kes kiiresti temaga ühineda soovivad. Laste põgenemisplaani katkestavad kahtlased nähtused metsas ja nii hakkavadki nad põgenemiseks uusi plaane tegema, millega liitub ka väike seiklushuviline Rosabella (Saskia Sein). Samal ajal käib laagris viikingite loo lavastamine ning levib kumu metsa peidetud aardest, mida ihalevad paljud.

Soojas Eestimaa suves üles võetud sari tutvustab vaatajatele uusi noori näitlejaid. Nende kõrval lisavad sarjale vürtsi täiskasvanud professionaalid, teiste seas Carmen Mikiver, Andrus Vaarik, Maria Ehrenberg, Mart Müürisepp, Kaili Närep, Nils Mattias Steinberg, Märten Matsu jpt.

"Homme põgeneme" sündis Eesti Rahvusringhäälingu poolt ellu kutsutud konkursi tulemusena. Ideekonkursi võitis produktsioonifirma Kassikuld, loo on kirja pannud Liis Sein, Kertu Moppel ja Kaire Russ. Sarja režissöör on Kaire Russ, tegevprodutsent Laura-Liisa Veiler, operaator Markus Orav, valgustaja Holger Helm, kunstnik Liina Laigu, kostüümikunstnik Mare Raidma ja grimeerija Elsa Levo. Tunnusloo "Viimased sõnad" autorid on Toomas Lunge (muusika) ja Inga Lunge (sõnad).

"Homme põgeneme" on ETV2 eetris alates 21. oktoobrist reedeti ja laupäeviti kell 18.30. Järele näeb sarja Lasteekraan.ee lehel.