Margus Kulden bändist Sulliwan Unplugged: pubibändi tiitel oli häiriv

"Eks me oleme vanemaks ja suuremaks saanud, aga muusika on ikka sama – on akustilised pillid ja rokkmuusika," tõdes bändi laulja Margus Kulden.

Seda, et bänd oma olemuselt väga palju muutunud pole, kinnitas ka ansambli kitarrist Sulev Müürsepp. "See, kuidas see peale läheb, eks publik otsustab. Meie oleme proovinud oma rida ajada ja eks see polegi väga teistega sarnanev. Ongi natuke imelik naturaalkitarriga rokki vedada," sõnas ta.

1990ndatel palju pubides esinenud Sulliwan Unplugged sai ühel hetkel külge pubibändi maine. Kuldeni sõnul oli pubibändi tiitel häiriv, sest tegelikult esineti ka väljaspool pubisid. "Makarovi kontoris öeldi, et Rock Summerile ikkagi pubibändi peale ei panda, kuigi meil oli täispikk kava," meenutas ta, ning lisas, et praegusel ajal üritatakse rohkem tavakontserte anda.