Diana Arno Kuldnõela pälvinud kollektsioonist: tahtsin teha midagi, mis annab energiat

"See on nagu vitamiinikokteil. Viimased paar aastat on meie kõigi jaoks väga keerulised olnud ja ma tundsin, et ma tahan teha midagi, mis energiat annab," selgitas Arno kollektsiooni tagamaid.

Teisipäeva õhtul pälvitud Kuldnõel tähendab nii Arnole kui ka kogu teema meeskonnale väga palju. "See nominatsioon tuli väga ootamatult. Me oleme väga rõõmsad ja väga uhked. See andis jõudu, et see, mida me teeme, on õige."

Arno sõnul pole tema looming klassikaline, kuid see-eest väga elegantne ning paljude detailidega. Disaineri eriliseks lemmikuks on rõivad, mida saab mitmel moel kanda – näiteks on ta loonud mantli, mille saab paari liigutusega muuta nii vestiks kui ka jakiks. "Mulle meeldib, et ma saan naistele pakkuda võimalust osta üks asi ja ta saab sellega mängida," selgitas Arno, ning lisas, et samuti on tema jaoks oluline, et kui inimene midagi ostab, siis see ei jää kappi seisma, vaid oleks praktiline.

Viimastel aastatel on Diana Arno moemajas hakatud üha enam rõhku pöörama ka taaskasutamisele – näiteks on kasutusse võetud taaskasutatud polüester. "Muidugi jäävad ka naturaalsed kangad, aga me oleme rohelisemad kui viis aastat tagasi," nentis ta.