Kuldnõela laureaat on Diana Arno

Kuldnõela laureaat Diana Arno selgitas "Aktuaalsele kaamerale", et tema loomingu kandja on suurlinna naine, kes on tugev, arukas, julge ning ei karda tähelepanu.

Kuldse Nõelakoja auhinna parimate aksessuaaride eest sai Anneli Tammik ja Hõbenõela laureaat viimase aasta meeldejäävama panuse eest meie moeellu on Hannes Rüütel.

Oma sõna oli ka publikul, kes valis enda lemmikuks Vivian Vau kingabrändi.