Autos elav Maiu: tahan olla loodusele võimalikult lähedal

Vahepeal on Lünekund elanud ka telgis, lume sees ja polaaraladel, aga üldiselt on tema auto tema baas. Tema sõnul käib autos igapäevane elu täpselt samamoodi nagu mõnes korteris elades. Võtab lihtsalt natuke rohkem aega. "Ärkad üles, teed kohvi."

Rääkides sellest, miks ta tahab üldse sellistes tingimustes elada, tunnistas ta, et ta tahab olla loodusele võimalikult lähedal. Enda sõnul oli ta traditsiooniline kontoriinimene, kuni sai aru, et see ei sobinud talle, sest inimene ei ole loodud olema nelja seina vahel kogu aeg.

Suur pööre tema elus siis, kui ta osales 2019. aastal polaarjoone taga neljapäevasel kelgukoeramatkal Fjällräven Polar. "Seal ma sain tunda, mis tähendab tõeline kontakt looduse ja endaga. /---/ See andis mulle tunde, kui mõnus on olla loodusega koos. Päriselt seal sees."

Raha tuleb Lünekundile endiselt siiski kontoritööst, mida ta teeb praegu poole kohaga. "Paar tundi päevast teen tööd ja ülejäänu ajast naudin elu, sest kui elada tagasihoidlikult ja sellises tagasihoidlikus kodus, siis kulub vähem ja mulle see elustiil väga meeldib."