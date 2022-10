Trepijooksja: enne stardipauku ei saagi aru, mis täpselt toimuma hakkab

Trepijooksja Piret Põldsaar osales New Yorgis Empire State Buildingu trepijooksul, mis on Eiffeli torni jooksu kõrval üks maailma kahest kõige ihaldatumast trepijooksu võistlusest.

Kutsetega Empire State Buildingu jooks toimus 44. korda, seekord oli osalejaid 379. "Aukartus oli tohutu. Kui kaks päeva enne võistlust New Yorgi kesklinna jõudsin, siis olin maja all ja mõtlesin, et kas see on nii tehtav."

Põldsaar oli varem küll New Yorgis käinud, aga enda sõnul õnneks mitte Empire State Buildingus. "84 korrust ise tundus ka tohutu arv, aga hoone ehmatas ise rohkem kui see number."

Tegelikult on kõik trepid omamoodi erinevad, märkis tal. "Tallinna teletornis on ka 500 astet, mõnes võib olla ka 500, aga vähem korruseid. Selles mõttes see ei ütle enne midagi. Enne kui sa seal peal ei ole ja stardipauku ei ole antud, ei saagi aru, mis seal täpselt toimuma hakkab."

Põldsaare sõnul võib küll jooksu planeerida, aga tegelikult on end väga raske jagada. "Sa võid mõelda, et ma nüüd kestan ja pool aega olen rahulik ja siis hakkan sörkida või lohistan end mööda käepidemeid üles. See on huvitav spordiala nagunii, et kunagi ei tea, kuidas läheb."

Tal oli jaksu siiski lõpuni välja joosta. "Iga kord on see tunne, et kas ma pean lõpuni vastu, kuidas on õige alustada. Kui seal ei ole jooksnud, siis pole aimugi, mis poolel teel toimuma hakkab."

Põldsaar alustas jooksu rahulikult, võttis ühe naise sappa end ja otsustas, et on pool aega temaga. "Veidi liiga kaua olin temaga. Võiks öelda, et teletornis ma ei jõua lõpuni joosta, aga seal ma jõudsin viimased 15 korrust päriselt sörkida ja joosta. Täna võib öelda, et oleks võinud kiiremini joosta."

Põldsaar lõpetas võistluste naiste arvestuses kaheksandana.