Selgus Küprose Eurovisiooni esindaja

Küprose ringhääling (CyPB) teatas, et 67. Eurovisioonil esindab riiki laulja Andrew Lambrou.

Lambrou on Austraalias üles kasvanud, ent tema vanemad on Kreeka ja Küprose juurtega. Möödunud aastal proovis muusik ka Austraalia Eurovisiooni esindajaks saada, kuid valituks osutus hoopis Sheldon Riley. Lambrou'd kirjeldati toona kui suunamudijat, kellel on sügav vokaal.

Küpros osales Eurovisioonil esimest korda 1981. aastal ning riik pole kunagi varem lauluvõistlust võitnud - nende seni parim koht on teine, mis saavutati 2018. aastal Eleni Foureira looga "Fuego".

Lugu, millega Lambrou Eurovisioonil 2023. aastal Liverpoolis esineb, on veel selgumisel. Siin saab kuulda tema esitust 2022. aasta Austraalia eurolaulu valimisel:

Eurovisiooni poolfinaalid toimuvad Suurbritannias Liverpoolis 9. ja 11. mail ning finaal leiab aset 13. mail.