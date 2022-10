Bruce Springsteen avaldas uue muusikavideo singlile "Nightshift"

Burce Springsteen avaldas teise singli peagi ilmuvalt uuelt albumilt "Only the Strong Survive", mis on kaver The Commodoresi samanimelisest loost.

The Commodores'i bändiliikmed Walter Orange ja Francine Golde on loo sõnade autorid ning lugu oli mõeldud austusavaldusena R&B muusikutele Marvin Gaye ja Jackie Wilson, kes surid 1984. aastal.

Springsteeni soul-muusika kaverite album "Only the Strong Survive" ilmub 11. novembril. Albumil kaverdab Springsteen näiteks Frank Wilsoni, Jackie Shane'i, Jimmy Ruffini ja the Walker Brothers'i lugusid ning selle produtsendid on Ron Aniello ja Rob Lebret.

"Nightshifti" muusikavideo režissöör on Thom Zimny.