Nicki Minaji hittloo "Super Freaky Girl" Grammyde kategooria muudeti räpist popiks

Loo kategooria muudatus on kindlasti debateeritav, kuna Minaj räpib kogu loo vältel, kordagi laulmata. Küll aga on võetud loo meloodia Rick Jamesi 1981. aasta pophitist "Super Freak".

Minaj leidis, et teda koheldakse ebaõiglaselt, sest popimaiguline Latto lugu "Big Energy" on endiselt räpi kategoorias aasta looks kandideerimas. Samuti tõi ta välja, et Billboardi muusikaedetabelis on "Super Freaky Girl" räpplugude kategoorias esikohal.

Salvestusakadeemia ei avalda põhjuseid, mille põhjal lood kindlatesse kategooriasse nihutatakse. Hääletussedelideid, mida on tuhandeid ja mille põhjal otsused langetatakse, hoitakse privaatsena.

Kuula Minaji lugu "Super Freaky Girl" ja Latto lugu "Big Energy" siit: