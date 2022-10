Galerii: Anett esitles uut albumit "Late to the Party"

Esmaspäeva õhtul esitles laulja ja laulukirjutaja Anett oma 20. oktoobril ilmuvat uut albumit "Late to the Party".

Anetiga vestles uue albumi teemadel kirjanik Eia Uus.

Neljapäeval ilmuv album "Late to the Party" on järg Aneti 2020. aastal välja antud ja Eesti Muusikaauhindadel talle aasta nais- ja popartisti tiitlid toonud albumile "Morning After".

Augustis avaldas laulja uuelt plaadilt esimese singli "Certain Kind of Crazy", mis räägib muusiku sõnul loo kunagistest armumistest, mille muretust ja kergust ta vahetevahel igatseb ja mis tekitavad vastupandamatu tahtmise mõneks hetkeks sinna aega, kohta ja emotsiooni tagasi minna.