Tallinn Fashion Week saab avapaugu Kuldnõela galaga

Sügisene moenädal saab võimsa avalöögi 18. oktoobri õhtul, kui Kuldnõela galal kroonitakse Eesti moedisaini tuntuima auhinnaga Kuldnõel viimasel viiel aastal silma paistnud moelooja ning Hõbenõelaga avaldatakse tunnustust viimase aasta jooksul tähelennu teinud disainerile. Lisaks antakse üle ka publiku lemmiku auhind.

Tänavused Kuldnõela nominendid on Liina Stein, Vilve Unt ja Diana Arno.

Liina Stein esitleb galal sügistalvist kollektsiooni, mis on inspireeritud Prantsuse köögist ja elust Pariisis ning mida iseloomustab mitmekesisus.

Moekunstnik Vilve Unt esitleb galal moemärgi Promenade rõivaid ja kudumeid, mis on ainueksemplarid. "Promenade pakub slow fashion toodete tagasitulekut – ajas kauakestvamat ja väärtuslikumat moetoodet kvaliteetsest materjalist, mis on uudse disainilahendusega,"

Eskapism ja hallist reaalsusest eemaldumine ning päikeseliselt laetud toonid iseloomustavad aga Diana Arno kevad-suvist kollektsiooni. "Segasime valmis tõelise vitamiinikokteili, mis ennetab halba tuju ja leevendab sügishalliga külge hakanud kurbuse sümptomeid."

Hõbenõela nominendid on Ennos ja Hannes Rüütel.

2018. aastal ilmavalgust näinud Ennos on eeskujulik näide skandinaavialiku minimalismi ja kvaliteedi delikaatsest kombinatsioonist, millesse on pikitud ka Ida-Euroopale omast praktilisust. Samuti on alati fookuses laitmatu istuvus ning materjalide valik, seda ka uue meestekollektsiooni puhul.

Ennos tuleb lavale oma esimese meestele mõeldud kollektsiooniga. "Kompame küll enda jaoks uuel territooriumil, kuid seda meie tugevuste – klassikaliste mantlite, jakkide ja pükskostüümidega."

Hannes Rüütli esineb oma esimene autorikollektsiooniga "Oiu". Inspiratsiooni ammutas disainer oma vanavanemate maakodust. "Nõukaaegsed seinavaibad ja mänguasjad, tapeedikihtide alt välja koorunud värvilaigud, vanaisa punutud sibulakorvid ja vanaema kootud kindad ja sokid. Kõik need elemendid üheskoos naturaalsete materjalidega loovad šiki ja võiks öelda, et isegi kergelt piduliku terviku. Seda igati kaasaegses ja omapärases võtmes."

Kuldnõela žürii annab kolmandat korda välja ka parima aksessuaaride looja auhinna Kuldne Nõelakoda, mille nominendid on tänavu Vivian Vau, Anneli Tammik ja Liis Kalda.

Vivian Vau kingabränd sündis ühelt poolt tänu Vivian Unti suurtele jalgadele ja teisalt tema värvi- ja iluarmastusele. Tänu veendumusele, et sama paar kingi võib olla nii ilus kui ka mugav, valmivad Vivian Vau kingad koostöös Itaalia ja Hispaania kingameistritega ning on inspireeritud elust endast – ümbritsevast lopsakast ilust ja inimestest.

Vabakutseline ehtekunstnik Anneli Tammik armastab eksperimenteerida uute tehnoloogiatega ja katsetada materjali piire. Oma töös on ta keskendunud tiražeeritavusele ja kaasaegsetele 3D tehnoloogitele, kasutades hõbeda ja kulla kõrval ka uuenduslikke materjale. Tallinn Fashion Weeki ajaks valminud "Lumelill_3D" kollektsioon muudab juba tuntud ornamendi ruumiliseks ja detailide kordus võimaldab mängulisust.

Liis Kalda peakatetes põimuvad tuttavlikud siluetid, dekoratiivsed ornamendid ja romantismi müstika. Põhimaterjalina kasutab ta vilti, mis soosib mängulisust ning skulptuursemat lähenemist kübarate valmistamisel. Aeglase disaini esindajana on Liisi loomingus olulisel kohal ajatud vormid ja naturaalsed materjalid, mille hulgas on ka taaskasutatud tekstiile.

Programm

Teisipäev, 18. oktoober

19.00 Kaubamaja esitleb: Kuldnõel



Kolmapäev, 19. oktoober

17.30 Perit Muuga, Donna Nordica

19.00 LeSaar Atelier, esitleb Jelena Heinsaar, Brand NO 8

20.30 Lotte Jürjendal, Kriss Soonik



Neljapäev, 20. oktoober

17.30 Karin Rask, I V L / Inga Vatsk-Laasner

19.00 Ivo Nikkolo, Kirill Safonov

20.30 Natali Õnnis, Alexanderling



Reede, 21. oktoober

17.30 Minimene, Haruu

19.00 Siret Design, Mammu Couture

20.30 Ketlin Bachmann, Riina Põldroos, Aldo Järvsoo