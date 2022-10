Reet Linna kogub Ukrainasse viimiseks sooje kudumeid

"See mõte tuli mulle siis, kui koguti sõduritele univorme. Mina siis mõtlesin, et neil läheb kindlasti vaja ka villaseid sokke ja kindaid. Slava Ukraini, kellega ma ühendust võtsin, ütles, et sõduritel on omad asjad ja nemad neid kasutada ei või, aga mõtleme hoopis Ukraina rahva peale," selgitas Linna "Terevisoonis", kust tuli mõte ukrainlastele kudumeid koguma hakata.

Ukrainas elavatele inimestele kogub Linna koos Slava Ukrainiga mitmesuguseid villasest lõngast kootud esemeid – sobivad nii kindad, mütsid, sallid, vestid, kampsunid kui ka rätid. Annetusi oodatakse eri suurustes ja vanuserühmades inimestele.

Linna rõhutas, et kudumid peavad olema villasest lõngast tehtud. "Mitte mingil juhul ei tohiks kasutada akrüüli või kunstlõnga, sest nendes tingimustes, kus ukrainlased elavad, tekitavad need külma ja rõskust juurde," selgitas ta, ning lisas, et paari kuuluvad esemed tuleks omavahel kinnitada, sest muidu tekitab kastist paariliste otsimine vabatahtlikele palju lisatööd.

Samuti võib kogumiskastidesse tuua juba olemasolevaid villaseid esemeid, kuid kindlasti peab jälgima, et asjad poleks ära kantud.

Kootud asjad saab viia nii telemaja valvelauda (Gonsiori 27) kui ka T1 keskusesse, kus asub Slava Ukraini ladu (Peterburi tee 2, Tallinn. Laadimisala 1 (keskuse taga), kaubalift viib teid 3. korrusele).