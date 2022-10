Ansambli BTS liikmed läbivad Lõuna-Korea kohustusliku ajateenistuse

Ansambli BTS liikmed otsustasid, et läbivad kodumaal ajateenistuse. Lõuna-Koreas kestab kohustuslik ajateenistus kaitseväes vähemalt 18 kuud ning see tuleb läbida noormeestel enne 28. eluaastat.

Ajateenistusele minekust teatasid ansambli liikmed läbi on manageride Big Hit Musicust. Teade lõpetas ka aastaid kestnud spekulatsioonid, kas k-popstaarid tuleks ajateenistusest vabastada nende staatuse ja kultuuriväärtuse tõttu.

"Individuaalsed tegevused on osade liikmetega planeeritud tuleva aasta esimesse poolde ning me oleme loonud uut sisu ette, et BTS saaks ajateenistuse ajal fännidega suhtluses olla," sõnas ansambli manager pressiteates.

Plaadifirmama sõnas, et BTS kavatseb taas kokku tulla 2025. aastal, kui ajateenistus on kõikidel liikmetel läbitud.