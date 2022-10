Ilmus treiler õudusfilmist "M3gan"

Filmi "Megan" toodavad Universal Pictures ja Blumhouse koostöös režissööri James Waniga ("Saag"). Filmi stsenarist on Akela Cooper.

"M3ganis" mängib tapjaroboti kõrval peaosatäitjaid Allison Williams (Gemma) ja Violet McGraw (Katie). Roboti loob filmis robootik Gemma, eesmärgiga, et see pakuks emotsionaalset tuge tema sugulasele Katie'le, kes kaotas äsja autoõnnetuses oma vanemad.

Treileris kõlab ka filmi tunnuslugu "It's Nice to Have a Friend", mille autoriks on Taylor Swift.

"M3gan" esilinastub kinodes 13. jaanuaril 2023. aastal.