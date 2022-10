Bruno Mars tühistas Silk Sonicu Grammyde nominatsiooni

R&B duo manager esitas Grammydele nende albumi "An Evening With Silk Sonic", mis ilmus möödunud aasta novembris. Artistidel oli õigus pärast loo esitamisest Grammyde nominatsioonist loobuda ning seda võimalust ka kasutati.

"Seda albumit luues andsime endast kõik," sõnas Mars, kuid lisas, et soovib tagasihoidlikult albumi Grammyde nominatsioonilt eemaldada. "Me loodame, et saame kõigiga tähistada suurepärast muusika-aastat ning võtta peost osa. Aitäh, et lasete Silk Sonicul särada."

Silk Sonic avaldas albumi esiksingli "Leave the Door Open" möödunud aasta märtsis ning singel võitis eelmise aasta Grammydel kõigis neljas kategoorias, kus see nomineeritud oli.

"Me oleksime hullud, kui küsiksime midagi enamat. Andy ja mina ning kõik, kes selle projekti kallal töötasid, võitsid hetkel, kui maailm reageeris loole "Leave The Door Open"," jätkas Mars. "Kõik muu oli lihtsalt kirsiks tordil," lausus ta.

"Me täname Grammysid, et olete lubanud meil esineda teie platvormil - mitte ühe, vaid kaks korda - ja et pärjasite meid mitmete auhindadega eelmisel aastal," ütles Mars.

Kriitikud pidasid albumit "An Evening With Silk Sonic" potentsiaalseks aasta albumi võitjaks.