ERR ja BFM käivitavad toimetaja-saatejuhi mikrokraadi õppe

Toimetaja-saatejuht televisioonis ja raadios mikrokraadi õppekava on loodud TLÜ Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi (BFM) ja Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) koostöös. Õpe pakub võimalust omandada vajalikud erialased teadmised ja esmased kogemused tegutsemaks tele- ja raadiomaastikul eelkõige neil, kellel ei ole eelnevat erialast haridust, kuid kellel on huvi töötada ringhäälingus. Samuti sobib õppekava oma teadmiste ja oskuste täiendamiseks juba meedias tegutsejatele.



Õppekava eesmärk on toetada järelkasvu väga nõutavatel tele- ja raadioerialadel, tuua ringhäälingusse uusi tegijaid ja tõsta juba erinevatel meediaplatvormidel töötavate praktikute kvalifikatsiooni. "Eesti Rahvusringhäälingu roll on seista hea valdkonna arendamise eest ja antud õppevorm ühendab parimal võimalikul moel meedia akadeemilise ja praktilise külje. Osalejatele on see ainulaadne võimalus omandada teadmisi Eesti parimate ajakirjanike, toimetajate ja ülikooli meediaõppejõudude juhtimisel," märkis rahvusringhäälingu juhatuse liige Toomas Luhats.



Mikrokraadi õppekava juht on legendaarne teleajakirjanik, meediajuht ja BFM-i telekultuuri külalisprofessor Hagi Šein (MSc). Meeskonda juhivad pikaajaline meediajuht ja BFM-i meediapoliitika dotsent Andres Jõesaar (PhD) ja ERR-i peaprodutsent Hannela Lippus. "Õppekava on mõtteline jätk kunagi ETV-s toimunud kõrgematele toimetajate/saatejuhtide kursustele, mille paljudest lõpetajatest said tunnustatud toimetajad, ajakirjanikud ja saatejuhid," sõnas õppekava juht Hagi Šein.



Jaanuaris algav mikrokraadi programm pakub toimetaja ja saatejuhi tööks vajalikku sissevaadet Eesti kultuuri- ja meediaruumi ning keskendub tele- ja raadiotööd mõtestavatele ja paljudele praktilistele ainekursustele. Lisaks pühendatakse tähelepanu tööle online-keskkondades ja voogedastusplatvormil. Kursuse oluliseks osaks on hulk loomeülesandeid, saatelõikude ja saadete tegemine, praktikatunnid toimetustes ning juhendatud tegevused seminarides. Lektorite hulgas on Hagi Šein, Marko Reikop, Mihkel Kärmas, Kai Väärtnõu, Mirko Ojakivi, Anvar Samost, Urmas Oru, Erik Roose, Olle Mirme jt.



Õpe toimub täiendõppekursusena kahe semestri jooksul jaanuarist novembrini 2023 reeglina kaks korda kuus reedeti ja laupäeviti. Suvist kontaktõppevälist perioodi kasutatakse praktikaks, iseseisvate ja juhendatud loovülesannete tegemiseks. Õppekava maht on 24 EAP.



Õppima kandideerimiseks on vajalik esitada motivatsioonikiri ja CV, dokumentide esitamise tähtaeg on 30. november 2022. Õppekava sisukirjelduse ja osalustingimused leiab siit.