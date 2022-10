Riff-rock'i ansambel Desert Queen avaldas teise stuudioalbumi "Inner Desert", mis on bändi sõnul mõjutatud mitmeaastasest kultuuriängist inimeste ümber ja sees.

"Meie muusika on jõuline olnud alati, kuid tundub, et "Inner Desert"on tumedam ja veel sisekaemuslikum kui meie varasem looming. Olen märganud, et lugude lüürika on meile endilegi ootamatult olnud ettekuulutava maiguga, mis on kohati veidi hirmutavgi," selgitas vokalist Helen Kirsi.

""Inner Desert" kannab lugu seisakust ja valust, aga ka lootusest, et hoolimata sisemisest ja välisest ängist saab vaikuse hullumeelsusest vaikiv tervendus ja teadmine, et meie sisemine kõrb on tegelikult võimalusi täis. Tuleb vaid vaadata ja end targalt kasutada," lisas ta.

Desert Queen esitleb albumit "Inner Desert" 19. novembril Tartus Genialistide klubis.

Desert Queen sai alguse 2015. aastal. Bänd on välja andnud EP nimega "EP" ja lavastuse "Kangelased" tarbeks loodud muusikaga albumi. Viimane kauamängiv "Brand New World" ilmus aastal 2019. Bändi koosseisu kuuluvad Helen Kirsi (vokaal), Oliver Ernest (kitarrid), Mihkel Maidla (kitarrid), Aron Laanelind (kitarrid) ja Martin Kütt (trummid).