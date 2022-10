Mait Maltis: meie raiderid on lihtsad, lava taga peab olema vesi ja kohv

Muusikud Ivo Linna, Mait Maltis, Meelis Punder ja Karl Madis lähevad koos kontserttuurile. Saates "Hommik Anuga" antud intervjuus kinnitas Ivo Linna, et uue muusikaga pole tal vaja tingimata tõestada, et ta veel midagi oskab, vaid see on lihtsalt tore protsess.

Ivo Linna tõdes, et võib-olla on tema kõrvad aeglasemaks jäänud, et tabada räpi väga tihedat teksti. "Ma soovitaksin pöörata tähelepanu diktsioonile või panna video alla tekst jooksma, et kuldses keskeas inimesed saaksid aru, millest jutt käib," sõnas ta ja lisas, et kuigi ta tervitab näiteks 5Miinust ja nende tegemisi, siis tema soonteks tuksub teistsugune muusika.

Muusik Mait Maltis lisas samuti, et kui paljud 5Miinuse lood jätavad teda täiesti külmaks, aga "Koptereid" lugu võib täitsa kuulata. "Aga ega sealt mingit sõnumit küll välja ei loe mitte mingit," kinnitas ta. Ka Meelis Punder nentis, et "Koptereid" lõpus oli isegi veidi meloodiat.

Uue albumi välja andmine ei tähenda Ivo Linna sõnul seda, et tahaks tingimata tõestada, et ta midagi veel oskab. "See on lihtsalt tore protsess, kohtumine muusikutega, teha uusi laule, selles mõttes on see minu jaoks tähtis," mainis ta ja lisas, et sõbrad on tema uut albumit kiitnud ja tundub, et see on inimestele korda läinud.

Kõik kinnitasid ka ühest suust, et nende raiderid, mida nad lava taha nõuavad, on väga lihtsad. "Seal peab olema vesi ja kohv," sõnas Maltis.