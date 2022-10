Alpinist Krisli Melesk: tegelikult ma kardan jubedalt kõrgust

Alpinist Krisli Melesk, kes on tänaseks vallutanud nii Džomolungma kui ka K2 mäed, sõnas saates "Hommik Anuga", et ta ei lähe kunagi mäkke ronides rekordit purustama, vaid soovib pigem end proovile panna.

Melesk kinnitas, et tema eesmärk on ikkagi turvaliselt ronida. "Võib-olla, kui mul endal tekiks väga ohtlik olukord, siis see paneks mägironimisele teistmoodi vaatama," ütles ta ja lisas, et turvalisuse kaalutlusel on ta enamasti käinud ronimas ekspeditsioonidega. "Siis ma tean, et mul on hea ja tugev tiim, kes hoolitsevad üksteise eest."

Mäe K2 tippu jõudis Melesk kottpimedas. "Me oli seal tipus hea pool tundi, tegime pilte ja kuidagi raske on ka alla minna, sest pime on," ütles ta ja selgitas, et nad vallutasid mäe pimedas, kuna tekkis suur mass inimesi, kes tahtsid ühel päeval minna tippu. "Meie tiim võttis vastu otsuse, et liigume juba kell 10 õhtul, et jõuda enne suur rahvamassi, aga me liikusime väga kiirest ega plaaninud nii kiiresti tippu jõuda."

"Tegelikult ma kardan kõrgust jubedalt, aga mitte mäel, kui ma läheksin kuskile torni otsa ja peaksin alla vaatama, siis hakkaks sees kõik puperdama, aga mäel on kuidagi teistmoodi tunne," ütles ta ja lisas, et ta ei lähe mäele kunagi rekordit tegema, vaid tahab lihtsalt end proovile panna. "Ma olen olnud ka varem pikalt depressioonis, seega mäel käimine on tavakeskkonnast välja saamine, et olla isendaga, oma mõtteid mõelda ja ühiskonna mürast välja saada."