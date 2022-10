Legendaarne diskor Einar Kapp: üks suurimaid lemmikuid on Creedence Clearwater Revival

Einar Kapp meenutas, et ta alustas diskorina 1972. aastal ja tegutseb praeguseni. "Seega peagi saab 50 aastat," ütles ta ja lisas, et tema diskorikarjäär sai alguse tänu kirjasõpradele. "Neid, kellega ma juba keskkooli ajal kirju vahetasin, oli Ida-Saksamaalt, Tšehhist, Poolest ja üks daam oli Ungarist, kes ütles, et tal on üks sõbranna Soomes," mainis Kapp ja lisas, et Soome kirjasõbrad küsisid talt õige pea, et milline muusika talle meeldib.

"Glam-muusika oli sel ajal väga popp ja selle aja bändid olid väga meelepärased, seega ma ütlesin, et Slade on väga kihvt, nad olid kohe, et väga hea, võtame selle plaadi kaasa," sõnas ta ja lisas, et see oli Slade'i album "Slayed!". "Ma kuulasin seda, suur nauding, aga hirmsasti tahtsin seda ka teistele mängida, seega siis ma korraldasingi Paides ürituse."

Einar Kapi diskorikarjääri algusaegadel oli ka tehnikaga kitsas käes. "Mingites kultuurimajades oli see, et bänd esines enne diskorit ja sai bändi tehnikat kasutada, aga kui juba natukene rohkem sai diskosid teha, siis tuli endale muretseda," nentis ta ja lisas, et esimesena ostis ta Ida-Saksa lampvõimendi Regent 60. "See oli igavene uhke värk ja tegi selle aja kohta väga head häält."

Seda on tema sõnul isegi keeruline öelda, millist lugu ta aastate jooksul kõige enam mänginud on. "Aga Creedence Clearwater Revival, neil on nii palju ilusat muusikat, töötlusi ja ümbertegemisi on hästi palju, see punt mulle meeldib."

Lisaks plaatide mängimisele peab Kapp ka plaadipoodi. "See on mingil moel nagu klubi, inimesed tulevad ja räägivad juttu, eesmärk ei olegi see, et ma pean nii väga midagi ära müüma," kinnitas ta ja mainis, et igal nädalal toob ta müügile umbes sadakond uut plaati.