Tallinnas esineb Briti produtsent Denham Audio

Denham Audio loomingu aluseks on jungle'i ja breakbeat'i rütmid, kuhu on lisatud ka elemente acid'ist. Aastate jooksul on nad avaldanud muusikad plaadifirmade nagu Nineteen Ninety Four, Artifice, WNCL, Frendzone! ja Sneaker Social Club alt. Nende seni viimane lühialbum "Thirty Eight Snub" ilmus plaadifirma Club Grow alt.

Lisaks Denham Audiole astub üles ka Paul & Shark, kelle loodud plaadifirma Free Time Discs on samuti keskendunud just Briti reivimuusikale. Erikülalisena astub D3-e pulti ka Mari-Anna Miller.