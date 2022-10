ETV2 teemaõhtu on sel nädalal pühendatud Marika Vaarikule

Lavastus "Suur õgimine"

16. oktoobril kell 19.30

"Suur õgimine" on siis, kui neli inimest on kokku tulnud, et teha üks ja viimane fataalne tegu. Kuid fataalsus pole kunagi kurb, vaid alati õhuline nagu bubert, kerge nagu salatileht ja puhas nagu munavalge. Kuidagi tuleb täita tühik, mis on meisse jäetud kosmose, jumala ja vanemate poolt, ning kui selleks on armastus, siis armastus käib ju kõhu kaudu. Lavastaja Lauri Lagle, osades Marika Vaarik, Eva Koldits ning külalisena Margus Prangel ja Priit Võigemast. Esietendus 16. mail 2012 Teatris NO99.

Portreefilm "Marika Vaarik. Radikaalne loobuja"

16. oktoobril kell 21.25

Näitleja Marika Vaarik on oma viimased aastakümned mänginud otsingulistes lavastustes. Tema enda sõnul on säärane teatrikeel vajalik selleks, et jõuda endast suuremate äratundmiste ja üldistusteni. Kõige olulisemaks peab ta sellel teel truppi - kaasteelisi, kellega lavastustest lavastusse koos liikuda. Tema sünnipäevasaade ei keskendu Marika Vaariku eluloole, vaid tema kunstilistele põhimõtetele, mida aitavad avada Marika kolleegid ja temaga koostööd teinud lavastajad. Režissöör Marianne Kõrver, toimetaja Eero Epner, operaatorid Jekaterina Abramova ja Marianne Kõrver, muusika Jakob Juhkam, tootja Klaasmeri OÜ.

Mängufilm "Kutsar koputab kolm korda"

16. oktoobril kell 22.25

Mis juhtub siis, kui su ellu saabub ootamatu külaline? Väikelinna viiuldaja Marju kasvatab üksi kahte last ja üritab igapäevaeluga hakkama saada muutes argipäeva enda jaoks maagiliseks. Ühel hetkel saabubki külaline, kes sunnib küsima: kas armastust üldse oligi? Osades Marika Vaarik, Meelis Hainsoo, Erik Ruus, Kirke Selirand, Uko Ruusmaa ja Markus Robam. Režissöör ja stsenarist Elo Selirand, kaasstsenarist Mihkel Robam, operaator Elen Lotman, kunstnik Jaana Jüris, helilooja Erki Pärnoja, monteerijad Elo Selirand, Kersti Miilen ning Madis Tüür, produtsent Anneli Ahven.