"Lehman Brothers" jõudis 100. etenduseni

Draamateatri menulavastusel "Lehman Brothers" täitus 100. etendus. Peaosades säravatel Priit Võigemastil, Guido Kanguril ja Mait Malmstenil on tööd veel ees palju, kuna saalid on endiselt välja müüdud.

"Materjal on erakordselt tore," kiitis Malmsten näidendi sisu ning arvas, et lavastuse edu taga on sümbioos paljudest headest asjadest. "Mina olen küll õudselt õnnelik selle üle. Sellist komplekti on väga harva," avaldas ta "Ringvaates".

Näitlejate hinnangul oli juba muusikutega koostöös valminud lavastuse tööprotsess üks toredaimaid nende elus.

Priit Võigemasti arvates hoiab elav muusika laval ka tükki ennast elavana. "See sunnib kogu aeg olema erk. Ei saa nagu jalga sirgeks lasta," iseloomustas ta.

Tekstimahuka lavastuse esietendus lükkus koroona tõttu edasi ning see tuli näitlejate sõnul isegi kasuks, kuna andis lisaaega kõike lihvida.